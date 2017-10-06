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    ЧМ в России-2018. Сборная Украины: пан или пропал, третьего не дано

    (обновлено: )24
    Сможет ли команда Андрея Шевченко оформить путевку на чемпионат мира в России, вопреки ряду препятствий, в числе которых оказались и собственные болельщики?
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    ФФУ

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Неоднозначный для сборной Украины отборочный турнир чемпионата мира в России подходит к концу. Команде Андрея Шевченко осталось сыграть два матча против сборных Косово и Хорватии, и тогда станет ясно, состоялся ли лучший футболист за время независимости еще и как тренер.

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    Впрочем, уже после первого из двух противостояний с балканцами будет понятно, стоит ли болельщикам главной команды страны тратиться на билеты на решающий поединок.   

    Марлос или мусор?

    Хотя, и без не самой низкой стоимости проходов на стадион и результата матча в Косово у болельщиков есть большие сомнения, идти ли вообще на главный матч сезона. 

    Одним из камней преткновения стал футболист "Шахтера" Марлос — полузащитник неожиданно получив украинское гражданство, автоматически заинтересовал тренерский штаб сборной. Но, если иностранцы в правительстве, которые пачками получали паспорта с тризубцем, фанатам были до лампочки, то появление мулата-бразильца в сборной стало для них ночным кошмаром. Настолько ярким, что представители "титульної нації” впервые в истории пошли против своей же родной команды. Сначала известные своими "оригинальными" взглядами фанаты столичного "Динамо" в категоричной форме выступили против того, чтобы Марлос играл за национальную сборную Украины.

    "Хватит раздавать паспорта всякому мусору. Марлоса — вон!", — написали фанаты на баннере, который вывесили во время выездного матча против "Зари".

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    Последующий официальный комментарий из фанатской среды был более сдержанным. 

    "Мы высказались против натурализации очередного игрока, который не смог заиграть в своей стране. Ведь натурализация как явление убивает всю суть понятия "национальная сборная", — объяснили протест фанаты.

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    Интересно, что те, чье понимание футбола не ограничивается взрывами пиротехники на трибунах и скандированием нацистских лозунгов, наоборот поддерживают натурализацию Марлоса и считают, что он только поможет сборной. 

    Так, комментируя приглашение бразильца известный футбольный эксперт, бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо отметил, что такой шаг — серьезное усиление команды.

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    "Марлос – техничный и скоростной игрок, он прекрасно мыслит на футбольном поле. Это просто находка для сборной Украины. Попробуйте посадить Марлоса на скамейку. Тогда у Шевченко сразу спросят: "А зачем вы приглашали такого высококлассного футболиста?", — рассказывает Сабо. "Единственной проблемой может быть, куда поставить Ярмоленко.  Но он может сыграть на позиции центрального нападающего. Когда я нашел Ярмоленко, он в Чернигове 17-летним играл именно центрального нападающего. Это самый лучший вариант, других я не вижу".

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    "Думаю, что футболистов такого уровня, как Марлос сейчас в Украине нет. Но насколько долго он сможет помогать нашей команде, тот еще вопрос", — отметил он.

    Бойкот или каприз?

    Впрочем, натурализация Марлоса — только вершина айсберга. Похоже, что основная причина бунта фанатов против собственной сборной — решение Федерации футбола продавать билеты на матч по паспортам. Такая практика существует во всем мире, но "воинам света" и "героям АТО" это пришлось не по душе. Недовольство вылилось во вполне конкретный ультиматум — бойкотировать решающий матч сборной Украины. 

    "Мы призываем всех фанатов нашего клуба и других украинских клубов, да и вообще адекватных болельщиков – игнорировать матч, организаторы которого откровенно наплевали на права граждан Украины. Долг каждого порядочного фаната Динамо – не быть покорным бараном в то время как ФФУ делает процесс покупки билетов и попадания на стадион на этот матч возможным только при предъявлении удостоверения личности", — сказано в обращении ультрас.

    Напоследок, фанаты в качестве последнего аргумента напомнили о том, что этот отборочный цикл — на чемпионат мира, который пройдет в стране, которая "ведет открытую военную агрессию против Украины"

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    Так или иначе, в случае возможной неудачи в матче 6-го октября можно будет вообще забыть и о бойкоте сборной из-за билетов, и о натурализации Марлоса, и, самое главное, о чемпионате мира в России. 

    "Сборную Украины, по сути, ждут два "финала"", — говорит Леонид Буряк. "Хотя, многое будет зависеть от игры Турции с Исландией — если последние выигрывают, то шансов я не вижу вообще. Мы от себя не зависим. Тем не менее, надо делать свое дело — сначала решать задачу в Косово, а потом пытаться бороться с хорватами. Косово — достаточно серьезная, несмотря на молодость, сборная, к ней нужно отнестись со всей ответственностью. Очень сложно будет и с хорватами — игроки этой сборной выступают в топ-клубах, сама команда высоко стоит в мировых рейтингах".

    Кроме того, специалист прокомментировал инициативу фанатов бойкотировать решающий матч в Киеве.

    "Это, конечно, глупость. Сейчас наоборот, нужно объединиться, думать о том, как поддержать команду. Нужна не конфронтация, а единение. Конечно, болельщиков можно понять, ведь футбол по паспортам — это перегиб палки. С другой стороны, Киев готовится к финалу Лиги чемпионов,  это одно из требований серьезных футбольных организаций, так что это — своеобразная репетиция", — резюмировал он.

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