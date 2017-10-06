ЧМ в России-2018. Сборная Украины: пан или пропал, третьего не дано

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Неоднозначный для сборной Украины отборочный турнир чемпионата мира в России подходит к концу. Команде Андрея Шевченко осталось сыграть два матча против сборных Косово и Хорватии, и тогда станет ясно, состоялся ли лучший футболист за время независимости еще и как тренер.

Впрочем, уже после первого из двух противостояний с балканцами будет понятно, стоит ли болельщикам главной команды страны тратиться на билеты на решающий поединок.

Марлос или мусор?

Хотя, и без не самой низкой стоимости проходов на стадион и результата матча в Косово у болельщиков есть большие сомнения, идти ли вообще на главный матч сезона.

Одним из камней преткновения стал футболист "Шахтера" Марлос — полузащитник неожиданно получив украинское гражданство, автоматически заинтересовал тренерский штаб сборной. Но, если иностранцы в правительстве, которые пачками получали паспорта с тризубцем, фанатам были до лампочки, то появление мулата-бразильца в сборной стало для них ночным кошмаром. Настолько ярким, что представители "титульної нації” впервые в истории пошли против своей же родной команды. Сначала известные своими "оригинальными" взглядами фанаты столичного "Динамо" в категоричной форме выступили против того, чтобы Марлос играл за национальную сборную Украины.

"Хватит раздавать паспорта всякому мусору. Марлоса — вон!", — написали фанаты на баннере, который вывесили во время выездного матча против "Зари".

Последующий официальный комментарий из фанатской среды был более сдержанным.

"Мы высказались против натурализации очередного игрока, который не смог заиграть в своей стране. Ведь натурализация как явление убивает всю суть понятия "национальная сборная", — объяснили протест фанаты.

Лучший вариант

Интересно, что те, чье понимание футбола не ограничивается взрывами пиротехники на трибунах и скандированием нацистских лозунгов, наоборот поддерживают натурализацию Марлоса и считают, что он только поможет сборной.

Так, комментируя приглашение бразильца известный футбольный эксперт, бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо отметил, что такой шаг — серьезное усиление команды.

Читайте также: Отказ от трансляции ЧМ-2018. Франков: не принимайте всерьез

"Марлос – техничный и скоростной игрок, он прекрасно мыслит на футбольном поле. Это просто находка для сборной Украины. Попробуйте посадить Марлоса на скамейку. Тогда у Шевченко сразу спросят: "А зачем вы приглашали такого высококлассного футболиста?", — рассказывает Сабо. "Единственной проблемой может быть, куда поставить Ярмоленко. Но он может сыграть на позиции центрального нападающего. Когда я нашел Ярмоленко, он в Чернигове 17-летним играл именно центрального нападающего. Это самый лучший вариант, других я не вижу".

Положительно оценивает перспективы бразильского игрока в Украине легендарный в прошлом футболист "Динамо" Леонид Буряк.

"Думаю, что футболистов такого уровня, как Марлос сейчас в Украине нет. Но насколько долго он сможет помогать нашей команде, тот еще вопрос", — отметил он.

Бойкот или каприз?

Впрочем, натурализация Марлоса — только вершина айсберга. Похоже, что основная причина бунта фанатов против собственной сборной — решение Федерации футбола продавать билеты на матч по паспортам. Такая практика существует во всем мире, но "воинам света" и "героям АТО" это пришлось не по душе. Недовольство вылилось во вполне конкретный ультиматум — бойкотировать решающий матч сборной Украины.

"Мы призываем всех фанатов нашего клуба и других украинских клубов, да и вообще адекватных болельщиков – игнорировать матч, организаторы которого откровенно наплевали на права граждан Украины. Долг каждого порядочного фаната Динамо – не быть покорным бараном в то время как ФФУ делает процесс покупки билетов и попадания на стадион на этот матч возможным только при предъявлении удостоверения личности", — сказано в обращении ультрас.

Напоследок, фанаты в качестве последнего аргумента напомнили о том, что этот отборочный цикл — на чемпионат мира, который пройдет в стране, которая "ведет открытую военную агрессию против Украины"

Почему фактор РФ мало кого волновал на протяжении всей квалификации, а тут вдруг встал во главу угла, так и осталось загадкой

Шансы есть

Так или иначе, в случае возможной неудачи в матче 6-го октября можно будет вообще забыть и о бойкоте сборной из-за билетов, и о натурализации Марлоса, и, самое главное, о чемпионате мира в России.

"Сборную Украины, по сути, ждут два "финала"", — говорит Леонид Буряк. "Хотя, многое будет зависеть от игры Турции с Исландией — если последние выигрывают, то шансов я не вижу вообще. Мы от себя не зависим. Тем не менее, надо делать свое дело — сначала решать задачу в Косово, а потом пытаться бороться с хорватами. Косово — достаточно серьезная, несмотря на молодость, сборная, к ней нужно отнестись со всей ответственностью. Очень сложно будет и с хорватами — игроки этой сборной выступают в топ-клубах, сама команда высоко стоит в мировых рейтингах".

Кроме того, специалист прокомментировал инициативу фанатов бойкотировать решающий матч в Киеве.

"Это, конечно, глупость. Сейчас наоборот, нужно объединиться, думать о том, как поддержать команду. Нужна не конфронтация, а единение. Конечно, болельщиков можно понять, ведь футбол по паспортам — это перегиб палки. С другой стороны, Киев готовится к финалу Лиги чемпионов, это одно из требований серьезных футбольных организаций, так что это — своеобразная репетиция", — резюмировал он.