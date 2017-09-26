Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход в ЧМ-2018

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко положительно оценил шансы на выход из группы и попадание на Чемпионат мира-2018 в России. Об этом он заявил в комментарии FIFA.com.

"У нас есть хороший шанс, — сказал Шевченко. — У нас есть две очень важные игры против Косово и Хорватии. Я думаю, что все идет в правильном направлении для нас".

По словам тренера, Украине досталась очень сложная группа.

"С самого начала квалификации все тренеры говорили о балансе в этой группе. Он очень ровный. С Исландией или Хорватией очень трудно играть как на выезде, так и дома", — добавил он.

Сборная Украины в следующем туре, 6 октября, сыграет с Косово, тогда как Исландия и Турция сыграют между собой, а Хорватии предстоит игра с Финляндией.

Ранее сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко. Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.