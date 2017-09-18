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    Спорт

    Украина откажется от права транслировать ЧМ-2018 в РФ за 200 млн грн

    (обновлено: )75621
    На данный момент футбольная сборная Украины продолжает борьбу за выход на соревнования Чемпионата мира 2018 года в России. Команда занимает четвертое место в своей отборочной группе.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины планирует получить 200 миллионов гривен от перепродажи Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) права на трансляцию в стране матчей Чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, следует из проекта госбюджета на следующий год.

    Артем Франков
    Артем Франков, facebook
    Отказ от трансляции ЧМ-2018. Франков: не принимайте всерьез

    Ранее глава НОТУ Зураб Аласания сообщил о планах телекомпании перепродать права на трансляцию в Украине ЧМ-2018 года по футболу, которое компания получила, подписав соответствующий контракт. По его словам, по этому вопросу ведутся переговоры. Ранее некоторые украинские политики высказывали мнение о необходимости бойкотирования Украиной чемпионата мира по футболу в России.

    На данный момент футбольная сборная Украины продолжает борьбу за выход на соревнования в России. Команда занимает четвертое место в своей отборочной группе, тогда как гарантированное право на участие дает первая строчка в турнирной таблице, а второе место позволяет принять участие в стыковых матчах за выход на турнир.

    "Установить, что в 2018 году средства в сумме 200 миллионов гривен от продажи лицензионных прав для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года зачисляются на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины для обеспечения собственной деятельности", — говорится в заключительных положениях в проекте госбюджета.

    Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.

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