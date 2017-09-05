Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе 4 сентября

КИЕВ, 5 сен — РАИ Новости Украина. В понедельник в Европе состоялись очередные девять матчей квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года. Поединки были сыграны в группах C, E и F.

Результаты матчей сыгранных 4 сентября:

Группа C: Азербайджан — Сан-Марино — 5:1; (Исмаилов, 20, 57, Абдуллаев, 25, Чеволи, 71 (автогол), Садыгов, 81 — Палацци, 74); Германия — Норвегия — 6:0 (Озил, 10, Дракслер, 17, Вернер, 21, 40, Горецка, 50, Гомес, 79). Северная Ирландия — Чехия — 2:0 (Эванс, 28, Брант, 41).

Группа E: Армения — Дания — 1:4 (Корян, 6 — Дилэйни, 17, 82, 90+3, Эриксен, 29); Черногория — Румыния — 1:0 (Йоветич, 75); Польша — Казахстан — 3:0 (Милик, 11, Глик, 74, Левандовски, 86 (с пенальти)).

Группа F: Англия — Словакия — 2:1 (Дайер, 37, Рашфорд, 59 — Лоботка, 3); Шотландия — Мальта — 2:0 (Берра, 9, Гриффитс, 49); Словения — Литва — 4:0 (Иличич, 25, 61 (с пенальти), Вербич, 82, Бирса, 90).

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Напомним, Национальная сборная Украины в минувшую субботу, 2 сентября, на своем поле обыграла сборную команду Турции в рамках отбора на ЧМ-2018. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко сыграют во вторник, 5 сентября, против сборной Исландии.