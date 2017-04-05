Телеканалы РФ отказались платить ФИФА $120 млн за трансляцию ЧМ-2018

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Государственные телеканалы РФ отказываются платить Международной федерации футбола (ФИФА) 120 миллионов долларов за права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, "Р-Спорт" со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, сумма, запрошенная ФИФА, более чем втрое превышает цену, которую российские телеканалы заплатили организации за права на показ матчей предыдущего чемпионата мира в Бразилии в 2014 году.

Кроме того, права на телетрансляции матчей Кубка конфедераций, который стартует в России через несколько месяцев, также не были куплены российскими каналами.

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В ноябре 2016 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего чемпионата мира по футболу, добавив, что Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" хотят их купить. Тогда Мутко отметил, что цена ФИФА в 100 миллионов долларов за телеправа на чемпионат мира-2018 является завышенной.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В марте в немецких СМИ появились сообщения, что немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира-2018. В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.