В футбольном союзе РФ прокомментировали идею отобрать у России ЧМ-2018

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина, Тарас Барабаш. Идея отобрать чемпионат мира по футболу 2018 года у России существует, но этого не произойдет, заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян в комментраии агентству "Р-Спорт".

Накануне в немецких СМИ появились сообщения, что немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира-2018. В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

Ранее в докладе руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, который был опубликован в двух частях в 2016 году, говорилось, что более тысячи российских спортсменов, включая футболистов, были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. Вскоре после публикации скандального доклада экс-глава WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что некоторые сборные могут отказаться от приезда на чемпионат мира-2018 в РФ в связи с допинговыми скандалами и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

"Всем ясно, есть идея отобрать у нас чемпионат. У них идея, поэтому хотят и ищут. Взялись за футбол — допинг и так далее. Думаю, что господин Макларен — гнуснейшая личность. Гнуснейшая личность, которая копается в дерьме. Чемпионат все равно пройдет в России", — сказал Симонян.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.