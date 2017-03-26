Дубль Делева принес победу сборной Болгарии в отборе ЧМ-2018

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Сборная Болгарии на своем поле нанесла поражение команде Нидерландов в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.

Игра группы А, прошедшая в субботу в Софии, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча забил Спас Делев (5-я и 20-я минуты).

В параллельном матче группы французы со счетом 3:1 обыграли на выезде сборную Люксембурга. В составе победителей голы на счету Оливье Жиру (28-я и 77-я минуты) и Антуана Гризманна (37, с пенальти). У хозяев отличился Орельен Жоаким (34, с пенальти).

Болгары набрали 9 очков и сместили с третьего места в группе голландцев, в активе которых 7 баллов. Французы набрали 13 очков и вышли в единоличные лидеры, опережая на три балла идущую второй сборную Швеции.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.