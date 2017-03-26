Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Греции в отборе ЧМ-2018

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Сборная Бельгии по футболу на своем поле на последних минутах ушла от поражения в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против команды Греции.

Встреча группы Н, прошедшая в субботу в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1. На гол Костаса Митроглу (46-я минута) бельгийцы ответили мячом Ромелу Лукаку (89). На 65-й минуте с поля за две желтые карточки был удален полузащитник сборной Греции Панайотис Тахцидис, а на 95-й минуте красную карточку перед собой увидел его соотечественник Йоргос Цавелас.

Бельгийцы набрали 13 очков и занимают первое место в турнирной таблице, опережая на два балла греков. Следующий матч в рамках отборочного цикла сборная Бельгии проведет 9 июня на выезде против команды Эстонии. Греки в этот же день проведут выездной матч против сборной Боснии и Герцеговины.

Победители каждой из 9 групп напрямую выйдут в финальную часть мундиаля. Восемь лучших команд из числа занявших вторые места продолжат борьбу во втором раунде, где будут разделены на пары и проведут по два матча: дома и на выезде. Четыре сборные, победившие по итогам этих встреч, получат путевку на чемпионат мира-2018.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.