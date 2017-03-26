Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг на 49 минуте встречи пробил с линии штрафной, однако белорусский вратарь не справился с этим ударом, после чего мяч проскользнул у него между ног и пересек линию ворот. Встреча между двумя командами завершилась со счетом 0:4 в пользу Швеции.

Смотрите также: Хорватия vs Украина. Первое поражение Шевченко на посту тренера

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.