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    Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног

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    Вратарь белорусской команды Андрей Горбунов в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Швеции не смог зафиксировать в руках мяч, пущенный с линии штрафной.
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    Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг на 49 минуте встречи пробил с линии штрафной, однако белорусский вратарь не справился с этим ударом, после чего мяч проскользнул у него между ног и пересек линию ворот. Встреча между двумя командами завершилась со счетом 0:4 в пользу Швеции.

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    Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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