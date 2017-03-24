ЧМ-2018. Хорватия обыграла Украину и упрочила лидерство в группе

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Это первое поражение сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.

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В другом матче группы сборная Исландии обыграла на выезде команду Косово со счетом 2:1.

Хорваты набрали после победы над украинцами 13 очков и лидируют в таблице группы после пяти туров. Команда Исландии с 10 очками вышла на второе место, отодвинув сборную Украины (8 очков) на третью строчку.