Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к ответственному матчу отборочного этапа на Чемпионат мира-2018 против сборной Хорватии.

Сборы национальной команды проходят в Австрии.

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Напомним, матч против хорватов пройдет в пятницу, 25 марта, в Загребе. После четырех поединков в группе "I" лидирует сборная Хорватии с 10 очками. Подопечные Андрея Шевченко идут вторыми, имея в активе 8 очков.

Как сообщалось, из числа 35 кандидатов наставник "сине-желтых" выбрал 27 игроков, из которых и будет определять основной состав на матч в Загребе.