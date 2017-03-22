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    Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

    (обновлено: )6
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Тренер украинской сборной Андрей Шевченко
    Федерация футбола Украины
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Федерация футбола Украины
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Федерация футбола Украины
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Андрей Ярмоленко дает автограф
    Федерация футбола Украины
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий
    Федерация футбола Украины
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Федерация футбола Украины
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Матч против Хорватии состоится 24 марта
    Федерация футбола Украины
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии перед матчем против сборной Хорватии
    Федерация футбола Украины

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    Тренер украинской сборной Андрей Шевченко

    Национальная сборная Украины по футболу продолжает подготовку к ответственному матчу отборочного этапа на Чемпионат мира-2018 против сборной Хорватии.

    Сборы национальной команды проходят в Австрии.

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    Напомним, матч против хорватов пройдет в пятницу, 25 марта, в Загребе. После четырех поединков в группе "I" лидирует сборная Хорватии с 10 очками. Подопечные Андрея Шевченко идут вторыми, имея в активе 8 очков.

    Как сообщалось, из числа 35 кандидатов наставник "сине-желтых" выбрал 27 игроков, из которых и будет определять основной состав на матч в Загребе.

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