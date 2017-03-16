Шевченко объявил список кандидатов на матч с Хорватией

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, в перечень вошли 35 футболистов, сообщается в четверг на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

"Окончательный состав команды, которая отправится на подготовительный сбор в Австрию, наставник "сине-желтых" объявит после матчей 22-го тура чемпионата Украины, которые пройдут 17 марта", — говорится в сообщении.

Расширенный список кандидатов национальной команды Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер", Донецк), Артур Рудько ("Динамо", Киев), Алексей Шевченко ("Заря", Луганск), Денис Бойко ("Малага", Испания).

Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба — "Динамо"), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — "Шахтер"), Николай Матвиенко ("Карпаты", Львов).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все — "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр") Иван Петряк ("Заря"), Александр Зинченко ("ПСВ", Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов ("ПАОК", Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба — "Динамо"), Андрей Борячук ("Шахтер"), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

Ранее пресс-служба ФФУ сообщала, что Шевченко вызвал для участия в сборе, предшествующем отборочному матчу чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, девять игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах.