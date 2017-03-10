Украина vs Хорватия. Шевченко вызвал девять легионеров на матч сборной

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в сборе, предшествующем отборочному матчу чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, девять игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, сообщает в пятницу пресс-служба Федерации футбола Украины.

Вызовы в национальную команду получили Денис Бойко ("Малага", Испания), Артем Федецкий ("Дармштадт"", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.

Накануне ФИФА обнародовала обновленный рейтинг, первая десятка которого выглядит так: Аргентина (1644 очков), Бразилия (1534), Германия (1443), Чили (1389), Бельгия (1379), Франция (1318), Колумбия (1312), Португалия (1240), Уругвай (1200) и Испания (1162). Cборная Украины потеряла одну позицию и расположилась на 31 месте с 798 очками. При этом национальная команда России поднялась на 60 место (+1, 591 очко).