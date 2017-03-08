Сборная Украины по биатлону завоевала "бронзу" на турнире в Эстонии

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете этапа кубка IBU в эстонском городе Отепя, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Первое место в эстафете заняла Германия, за ней расположилась команда из Норвегии. Украинская сборная отстала от победителей из Германии на 39,9 секунды.

В состав сборной Украины вошли Виктория Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко. Как отмечается, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Семеренко провела первую гонку после трехлетнего перерыва.

Напомним, ранее женская сборная Украины пришла второй на финиш в эстафетной гонке в рамках 52-го чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.