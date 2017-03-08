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    Сборная Украины по биатлону завоевала "бронзу" на турнире в Эстонии

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    Первое место в эстафете заняла Германия, за ней расположилась команда из Норвегии. Украинская сборная отстала от победителей из Германии на 39,9 секунды.
    Награждение победителей этапа кубка IBU
    @IBU_CUP

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете этапа кубка IBU в эстонском городе Отепя, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

    Украинки завоевали серебро на ЧМ по биатлону. Видео
    twitter.com/IBU_WC
    Украинки завоевали "серебро" на ЧМ по биатлону

    Первое место в эстафете заняла Германия, за ней расположилась команда из Норвегии. Украинская сборная отстала от победителей из Германии на 39,9 секунды.

    В состав сборной Украины вошли Виктория Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко. Как отмечается, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Семеренко провела первую гонку после трехлетнего перерыва.

    Напомним, ранее женская сборная Украины пришла второй на финиш в эстафетной гонке в рамках 52-го чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

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