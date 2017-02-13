Свитолина укрепляет лидерство сборной Украины в матче против Австралии

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Харькове закончился третий поединок матча Кубка Федерации Украина — Австралия, в котором Элина Свитолина обыграла Дарью Гаврилову и принесла нашей команде третье победное очко, сообщает "Большой теннис Украины". Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Украинка медленно входила в игру и в первом сете уступила первые два гейма — 0:2. Впрочем, затем наша теннисистка выиграла три гейма подряд (3:2), позволила сопернице сравнять счет (3:3), после чего выиграла еще три гейма подряд — 6:3.

Вторая партия сложилась для нашей теннисистки еще легче, завершившись победой со счетом 6:2. Таким образом, общий счет в матче стал 3:0 в пользу сборной Украины.

Накануне в субботу Леся Цуренко в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову, а Элина Свитолина в трех партиях переиграла Эшли Барти. Это победа стала юбилейной 50-й для сборной Украины в матчевом противостоянии.

УНИАН Дарина Гаврилова в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия

В апреле украинские теннисистки будут бороться за право сыграть в топ-восьмерке Мировой группы в следующем сезоне. Украинки впервые с 2012 года попали в этот раунд соревнований.