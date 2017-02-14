Сборные Украины и РФ не будут разводить при жеребьевке Кубка Федерации

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Международная теннисная федерация (ITF) не будет разводить сборные Украины и РФ при жеребьевке плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Об этом агентству "Р-Спорт" сообщили в пресс-службе организации.

Жеребьевка плей-офф Мировой группы пройдет во вторник, 14 февраля. Российские теннисистки отобрались в плей-офф после победы над сборной Китайского Тайбэя. ITF в понедельник объявил, что сборная России, наряду с командами Франции, Германии и Нидерландов, оказалась в числе сеяных. Несеяными оказались сборные Украины, Бельгии, Словакии и Испании.

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"Сборные России и Украины не будут разведены при завтрашней жеребьевке", — сообщили в ITF.

Матчи плей-офф Мировой группы Кубка Федерации пройдут 22-23 апреля.

Накануне в Харькове закончился третий поединок матча Кубка Федерации Украина — Австралия, в котором Элина Свитолина обыграла Дарью Гаврилову и принесла украинской команде третье победное очко.