Свитолина стала полуфиналисткой теннисного турнира в Тайбэе

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинале теннисного турнира в Тайбэе, сообщается на сайте соревнований.
Свитолина выиграла у Жабер со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:4). Матч третьего круга продлился 1 час 55 минут.
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Соперницей одесситки по полуфиналу станет победительница поединка Менди Минелла (Люксембург) – Чжу Линь (Китай).
В матче первого круга на Тайбэе Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину. В матче второго круга — чешку Люцию Градецкую.