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    Свитолина стала полуфиналисткой теннисного турнира в Тайбэе

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    Свитолина, которая в первом круге обыграла представительницу России, а во втором - спортсменку из Чехии, выиграла у теннисистки из Туниса. В четвертом круге одесситка встретится либо с Менди Минелли, либо с Чжу Линь.
    Украинская теннисистка Элина Свитолина. Архивное фото
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    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинале теннисного турнира в Тайбэе, сообщается на сайте соревнований.

    Свитолина выиграла у Жабер со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:4). Матч третьего круга продлился 1 час 55 минут.

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    Соперницей одесситки по полуфиналу станет победительница поединка Менди Минелла (Люксембург) – Чжу Линь (Китай).

    В матче первого круга на Тайбэе Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину. В матче второго круга — чешку Люцию Градецкую.

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