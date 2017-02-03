Свитолина стала полуфиналисткой теннисного турнира в Тайбэе

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Свитолина, которая в первом круге обыграла представительницу России, а во втором - спортсменку из Чехии, выиграла у теннисистки из Туниса. В четвертом круге одесситка встретится либо с Менди Минелли, либо с Чжу Линь.