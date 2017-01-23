Свитолина вышла в четвертьфинал в миксте на Australian Open

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина со своим напарником по Australian Open австралийцем Крисом Гуччионе вышли в четвертьфинал турнира, который проходит в Мельбурне.

Дуэт обыграл Анну-Лену Гренефельд из Германии и колумбийца Роберта Фараха (6:3, 6:7 (5), 10:7). Во втором раунде соперники Свитолиной и Гуччионе Катержина Синякова (Чехия) и Бруно Суарес (Бразилия) отказались от матча.

Далее пара сыграет с победителями матча между первой парой турнира из США Бетани Маттек-Сэндс и Майком Брайаном и дуэтом Сю Ифань (Китай) с Фабрисом Мартеном (Франция).

Ранее в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками.