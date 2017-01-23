наверх
23.01.201711:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина вышла в четвертьфинал в миксте на Australian Open

    (обновлено: )29
    Свитолина с Гуччионе сыграет с победителями матча между первой парой турнира из США Бетани Маттек-Сэндс и Майком Брайаном и дуэтом Сю Ифань (Китай) с Фабрисом Мартеном (Франция).
    Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA China Open в Пекине с призовым фондом 6,29 миллионов долларов.
    REUTERS Thomas Peter

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина со своим напарником по Australian Open австралийцем Крисом Гуччионе вышли в четвертьфинал турнира, который проходит в Мельбурне.

    Элина Свитолина и Серена Уильямс
    REUTERS Kevin Lamarque
    Украина на Олимпиаде. Триумф Свитолиной

    Дуэт обыграл Анну-Лену Гренефельд из Германии и колумбийца Роберта Фараха (6:3, 6:7 (5), 10:7). Во втором раунде соперники Свитолиной и Гуччионе Катержина Синякова (Чехия) и Бруно Суарес (Бразилия) отказались от матча.

    Далее пара сыграет с победителями матча между первой парой турнира из США Бетани Маттек-Сэндс и Майком Брайаном и дуэтом Сю Ифань (Китай) с Фабрисом Мартеном (Франция).

    Ранее в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Челси Клинтон заступилась за младшего сына Трампа. Видео
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Евро и доллар
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок