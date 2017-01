Свитолина обыграла россиянку на старте теннисного турнира в Тайбэе

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину в матче первого круга теннисного турнира в Тайбэе (Тайвань), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

Родина уступила первой ракетке турнира Свитолиной со счетом 0:6, 3:6. Матч продолжался 58 минут.

.@ElinaSvitolina downs Rodina 6-0, 6-3 for a spot in @WTA_Taiwan_Open Second round! pic.twitter.com/qyXQrPNqEe