Свитолина обыграла россиянку на старте теннисного турнира в Тайбэе

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину в матче первого круга теннисного турнира в Тайбэе (Тайвань), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

Родина уступила первой ракетке турнира Свитолиной со счетом 0:6, 3:6. Матч продолжался 58 минут.

Во втором круге Свитолина встретится с победительницей пары Екатерина Козлова (Украина) – Люция Градецкая (Чехия).

Ранее в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками.