наверх
31.01.201712:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.83- 0.22
  • USD27.12- 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина обыграла россиянку на старте теннисного турнира в Тайбэе

    (обновлено: )3401
    Во втором круге теннисного турнира в Тайбэе Элина Свитолина встретится с победительницей пары Екатерина Козлова (Украина) – Люция Градецкая (Чехия).
    Элина Свитолина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв - РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину в матче первого круга теннисного турнира в Тайбэе (Тайвань), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, сообщает Р-Спорт.

    Родина уступила первой ракетке турнира Свитолиной со счетом 0:6, 3:6. Матч продолжался 58 минут.

    Во втором круге Свитолина встретится с победительницей пары Екатерина Козлова (Украина) – Люция Градецкая (Чехия).

    Ранее в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Марунич
    Авдеевка, Донецк. Активизация боев
    Руслан Свитлый
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Обмен валют
    Экономика Украины. Падение гривны
    Подрыв рельсов в Донбассе
    Донбасс: блокада и пиар