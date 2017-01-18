Свитолина вышла в третий круг Australian Open, где сразится с россиянкой

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Джулию Боусрап на Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Таким образом, Свитолина вышла в третий круг, победив в двух сетах — 6:4, 6:1. Противостояние длилось 1 час 16 минут.

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В третьем круге Свитолина будет играть с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Скриншот с сайта Australian Open Результаты Элины Свитолиной в поединке с Джулией Боусрап

Ранее в обновленном рейтинге WTA первая ракетка Украины Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками.