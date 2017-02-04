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    Свитолина стала финалисткой теннисного турнира в Тайбэе

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    Как сообщается, в полуфинальном матче украинская теннисистка обыграла Менди Минеллу из Люксембурга со счетом 6:3, 6:2. Встреча спортсменок длилась 1 час 8 минут.
    Элина Свитолина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в финал теннисного турнира в Тайбэе. Об этом сообщает Р-Спорт.

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    Призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов.

    В полуфинале украинка выиграла у Менди Минеллу из Люксембурга со счетом 6:3, 6:2. Встреча спортсменок длилась 1 час 8 минут.

    В решающем матче за титул Свитолина встретится с китаянкой Пэн Шуай.

    Ранее сообщалось, что Элина Свитолина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинале теннисного турнира в Тайбэе. Свитолина выиграла у Жабер со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:4). Матч третьего круга продлился 1 час 55 минут.

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