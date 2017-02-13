Рио. Прошло полгода, и олимпийские объекты полностью заброшены

РИА Новости Украина

Заброшенные здания, пустые бассейны, грязь, поломанное оборудование, жуткая атмосфера, пугающая туристов или просто проезжающих. Из девяти крупных объектов, входящих в Олимпийский Парк, правительство обещало поддержать семь после окончания игр. Это Олимпийская арена Рио, Водный центр имени Марии Ленк, Арена Кариока 1 и 2 и Теннисные корты. Велодром обещали разобрать, но пока ничего еще не сделано. Кроме этого, часть объектов обещали превратить в государственные школы, чего не произошло, сообщает Sputnik.

Олимпийская деревня, несколько блоков 30-этажных зданий, тоже пустует. Из-за кризиса в стране мало желающих купить там квартиру. Самые дешевые из них стоят больше 1 миллиона реалов.

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Ренато Синко (Renato Cinco), депутат городской думы от партии социализма и свободы (PSOL) сказал:

"Начиная с выбора Рио-де-Жанейро для проведения Олимпиады и во время строительных работ, мы озвучивали серию критик. Одна из них была очень важной, мы говорили о восстановлении припортовых районах города в рамках готовящейся олимпиады. Я был в числе тех, кто защищал проведение олимпийских игр в припортовой зоне (центр города). Но то, что сделали там якобы для олимпиады, притянуто за уши. В конечном счете, в порту очень мало чего было сделано.

(Власти) выбрали путь спекуляции недвижимостью и поставили на несостоятельный экономический проект. Они поставили на то, что у Рио будут две оси городского развития. Один в портовой зоне, а другой в Западной Части города (где были построены практически все олимпийские объекты). Это было ошибкой. Уже тогда профсоюз архитекторов критиковал этот выбор.

Кроме того что они выбрали ошибочное место для проведения олимпиады, они также выбрали неправильную модель по дальнейшей эксплуатации Олимпийской деревни, они поставили на элитное жилье, а не на бюджетное или для среднего класса. Это уже вошло в историю города. Уже примерно сто лет как государство инвестирует в экспансию недвижимости на побережье города. Эти проекты захватывают регионы, в которых заинтересован рынок недвижимости, прогоняет бедных из Ипанемы, Копакабаны, Лагуны, Барра, Рекрейо, а теперь оттуда, где находится Олимпийский Парк и Олимпийская деревня.

У города нет надобности делать этого. Рядом с центром, особенно в портовом районе и в регионах рядом с центром, на севере, возможности для уплотнения районов совершено адекватные для населения, которое будет там расти в течение следующих лет. В течении двух сроков правления мэр Эдуардо Паэс и мэрия взяли 10 миллиардов реалов в кредит для финансирования своих несостоятельных ставок".