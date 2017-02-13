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    Зарубежье

    Рио. Прошло полгода, и олимпийские объекты полностью заброшены

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    Спустя шесть месяцев после Олимпиады в Рио практически вся олимпийская инфраструктура, на которую было потрачено 7 миллиардов реалов (примерно 2,3 миллиарда долларов), находится в полностью заброшенном состоянии.
    Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

     

    РИА Новости Украина

    Заброшенные здания, пустые бассейны, грязь, поломанное оборудование, жуткая атмосфера, пугающая туристов или просто проезжающих. Из девяти крупных объектов, входящих в Олимпийский Парк, правительство обещало поддержать семь после окончания игр. Это Олимпийская арена Рио, Водный центр имени Марии Ленк, Арена Кариока 1 и 2 и Теннисные корты. Велодром обещали разобрать, но пока ничего еще не сделано. Кроме этого, часть объектов обещали превратить в государственные школы, чего не произошло, сообщает Sputnik.

    Олимпийская деревня, несколько блоков 30-этажных зданий, тоже пустует. Из-за кризиса в стране мало желающих купить там квартиру. Самые дешевые из них стоят больше 1 миллиона реалов. 

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    Ренато Синко (Renato Cinco), депутат городской думы от партии социализма и свободы (PSOL) сказал:

    "Начиная с выбора Рио-де-Жанейро для проведения Олимпиады и во время строительных работ, мы озвучивали серию критик. Одна из них была очень важной, мы говорили о восстановлении припортовых районах города в рамках готовящейся олимпиады. Я был в числе тех, кто защищал проведение олимпийских игр в припортовой зоне (центр города). Но то, что сделали там якобы для олимпиады, притянуто за уши. В конечном счете, в порту очень мало чего было сделано.

    (Власти) выбрали путь спекуляции недвижимостью и поставили на несостоятельный экономический проект. Они поставили на то, что у Рио будут две оси городского развития. Один в портовой зоне, а другой в Западной Части города (где были построены практически все олимпийские объекты). Это было ошибкой. Уже тогда профсоюз архитекторов критиковал этот выбор.

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    Кроме того что они выбрали ошибочное место для проведения олимпиады, они также выбрали неправильную модель по дальнейшей эксплуатации Олимпийской деревни, они поставили на элитное жилье, а не на бюджетное или для среднего класса. Это уже вошло в историю города. Уже примерно сто лет как государство инвестирует в экспансию недвижимости на побережье города. Эти проекты захватывают регионы, в которых заинтересован рынок недвижимости, прогоняет бедных из Ипанемы, Копакабаны, Лагуны, Барра, Рекрейо, а теперь оттуда, где находится Олимпийский Парк и Олимпийская деревня.

    У города нет надобности делать этого. Рядом с центром, особенно в портовом районе и в регионах рядом с центром, на севере, возможности для уплотнения районов совершено адекватные для населения, которое будет там расти в течение следующих лет. В течении двух сроков правления мэр Эдуардо Паэс и мэрия взяли 10 миллиардов реалов в кредит для финансирования своих несостоятельных ставок".

     

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