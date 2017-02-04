наверх
04.02.201709:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Теннисисты Австралии вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

    23
    Полуторачасовой матч проходил в Мельбурне и завершился победой австралийцев в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:2. Соперником австралийских теннисистов по четвертьфинальному матчу станет победитель противостояния между сборными Швейцарии и США.
    Теннис. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Австралийские теннисисты Сэм Грот и Джон Пирс победили чехов Иржи Веселы и Яна Шатрала, таким образом принеся своей команде победу в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса, информирует Р-Спорт.

    Джокович в инвалидном кресле
    канал Footy-Goals в YouTube
    Джокович сыграл в теннис в инвалидном кресле

    Полуторачасовой матч проходил в Мельбурне и завершился победой австралийцев в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:2. 

    Австралиец Джордан Томпсон победил Веселы, а Ник Кирьос – Шатрала. В итоге счет в матче стал 3-0 в пользу сборной Австралии.

    Соперником австралийских теннисистов по четвертьфинальному матчу станет победитель противостояния между сборными Швейцарии и США.

    Как сообщалось ранее, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинале теннисного турнира в Тайбэе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрелов Авдеевки
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Руслан Бортник
    Донбасс: блокада и пиар
    Актер Станислав Садальский
    Взять и запретить. Культурная война с РФ