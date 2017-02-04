Теннисисты Австралии вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Австралийские теннисисты Сэм Грот и Джон Пирс победили чехов Иржи Веселы и Яна Шатрала, таким образом принеся своей команде победу в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса, информирует Р-Спорт.

Полуторачасовой матч проходил в Мельбурне и завершился победой австралийцев в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:2.

Австралиец Джордан Томпсон победил Веселы, а Ник Кирьос – Шатрала. В итоге счет в матче стал 3-0 в пользу сборной Австралии.

Соперником австралийских теннисистов по четвертьфинальному матчу станет победитель противостояния между сборными Швейцарии и США.

Как сообщалось ранее, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в четвертьфинале теннисного турнира в Тайбэе.