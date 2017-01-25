Украинская теннисистка вышла в 1/4 финала Australian Open среди юниоров

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Теннисистка Марта Костюк из Украины вышла в четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров, сообщается на сайте соревнований, которые проходят в Мельбурне.

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Четырнадцатилетняя киевлянка в третьем туре переиграла 17-летнюю британку Джоди-Анну Беррадж.

В четвертом круге Костюк сыграет с Энь Шо Лян из Тайбэя.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина со своим напарником по Australian Open австралийцем Крисом Гуччионе вышли в четвертьфинал турнира.