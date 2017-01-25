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    Украинская теннисистка вышла в 1/4 финала Australian Open среди юниоров

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    Сообщается, что Марта Костюк в третьем туре Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров переиграла 17-летнюю британку Джоди-Анну Беррадж, а в четвертом круге сыграет с Энь Шо Лян из Тайбэя.
    Теннис
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Теннисистка Марта Костюк из Украины вышла в четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров, сообщается на сайте соревнований, которые проходят в Мельбурне.

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    Четырнадцатилетняя киевлянка в третьем туре переиграла 17-летнюю британку Джоди-Анну Беррадж.

    В четвертом круге Костюк сыграет с Энь Шо Лян из Тайбэя.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина со своим напарником по Australian Open австралийцем Крисом Гуччионе вышли в четвертьфинал турнира.

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