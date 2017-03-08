Шевченко не определился еще с составом сборной перед игрой с хорватами

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Накануне важнейшего матча сборной Украины по футболу в отборочном цикле ЧМ-2018 против команды Хорватии главный тренер украинцев Андрей Шевченко отметил, что уже практически определился с составом команды и заметил, что в сборной могут появиться новые имена, сообщает Zbirna.com.

"Для начала нам надо определиться со списком футболистов, учесть нюансы, связанные с их игровой практикой, и уже от этого отталкиваться. Ни для кого же не секрет, что ряд легионеров не имеет сейчас достаточной игровой практики. Всем нам нужно понимать, что бывает отсутствие игровой практики, а бывает отсутствие мотивации. Для сборной это вообще неприемлемо, с этой проблемой для начала надо разобраться в клубе. У нас, к сожалению, не такая высокая конкуренция, чтобы отказываться от лучших игроков только по причине, что они не имеет практики в клубе. Повторюсь, существуют разные ситуации на разных позициях, и мы их учитываем. Будем искать выход. Планируем пригласить 24-26 футболистов. Список сформирован не до конца. Пару кандидатур еще предстоит доработать. Самое главное, чтобы не было травм. Могут ли появиться новички в сборной? Могут. Проблемные позиции? Футболисты приедут на сбор, мы все увидим и сделаем выводы. Будем искать резервы внутри коллектива, возможно, произведем какие-то перестановки, попросим кого-то сыграть на другой позиции", – сказал Шевченко.

Ранее экс-нападающий харьковского "Металлиста" и нападающий российского клуба "Ростов" Марко Девич сообщил, что не планирует завершать карьеру в сборной Украины.