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    Спорт

    Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

    (обновлено: )61
    Всего в списке 209 национальных ассоциаций. Украина расположилась на 31-м месте с 798 очками. Национальная команда России поднялась на 60-е место, в ее "копилке" 591 очко.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины опустилась на 31-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), следует из его новой версии, опубликованной в четверг на официальном сайте организации.

    Первая десятка обновленного 9 марта рейтинга ФИФА — Аргентина (1644 очков), Бразилия (1534), Германия (1443), Чили (1389), Бельгия (1379), Франция (1318), Колумбия (1312), Португалия (1240), Уругвай (1200) и Испания (1162).

    Cборная Украины потеряла одну позицию и расположилась на 31 месте с 798 очками. При этом национальная команда России поднялась на 60 место (+1, 591 очко).

    Скрнишот ФИФА
    Рейтинг ФИФА, 9 марта 2017 года

    Всего в списке 209 национальных ассоциаций.

    Следующее обновление рейтинга ФИФА анонсировано на 6 апреля.

    Ранее Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International провела исследование на тему доверия болельщиков в ФИФА и их отношения к проведению ЧМ-2018 в России. Так, 43% опрошенных людей по всему миру выступили против России в качестве организатора турнира, 39% — одобрили выбор, 18% — не определились.

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