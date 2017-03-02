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    НСК "Олимпийский": экскурсия по главному спорткомплексу страны

    (обновлено: )3
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский - комната временного задержания
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный спортивный комплекс Олимпийский - комната временного задержания
    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" - комната временного задержания
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Национальный спортивный комплекс "Олимпийский"

    В преддвериии весенней части футбольного сезона 2016/2017 гг руководство НСК "Олимпийский" приоткрыло двери главного спорткомплекса страны и презентовало новые услуги и планы на год.

    Для представителей СМИ впервые показали комнату временного задержания правонарушителей стадиона, серверную, а также комнату системы подогрева поля. 

    Напомним, стадион был построен в 1923 году и назывался Красный стадион им. Л. Троцкого 

    Смотрите также фотоленту: Фотосессия жен футболистов сборной Украины на НСК "Олимпийский"

    Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявлял, что Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" имеет весь необходимый технический потенциал, чтобы провести финальную часть конкурса песни Евровидение-2017.

     

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