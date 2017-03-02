НСК "Олимпийский": экскурсия по главному спорткомплексу страны

В преддвериии весенней части футбольного сезона 2016/2017 гг руководство НСК "Олимпийский" приоткрыло двери главного спорткомплекса страны и презентовало новые услуги и планы на год.

Для представителей СМИ впервые показали комнату временного задержания правонарушителей стадиона, серверную, а также комнату системы подогрева поля.

Напомним, стадион был построен в 1923 году и назывался Красный стадион им. Л. Троцкого

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Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявлял, что Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" имеет весь необходимый технический потенциал, чтобы провести финальную часть конкурса песни Евровидение-2017.