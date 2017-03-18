Шевченко отсеял 8 игроков из списка сборной перед матчем с Хорватией

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав команды, которая в субботу утром отправляется в Австрию на подготовительный сбор перед отборочным матчем чемпионата мира с командой Хорватии, сообщает Федерация футбола Украины.

Из числа 35 кандидатов наставник "сине-желтых" выбрал 27 игроков, из которых и будет определять основной состав на важный матч отбора ЧМ-2018.

Состав национальной команды Украины: Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Малага" Испания). Защитники: Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — "Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко ("Карпаты" Львов). Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все — "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк ("Заря" Луганск), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия). Нападающие: Артем Кравец ("Гранада", Испания), Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция), Артем Беседин ("Динамо").

Ранее сообщалось, что Шевченко объявил расширенный список кандидатов для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, в перечень вошли 35 футболистов.