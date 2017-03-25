ЧМ-2018. Результаты всех матчей, сыгранных 24 марта

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 24 марта, состоялось девять матчей отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года. В одном из них сборная Украины на выезде минимально уступила сборной Хорватии.

Поединки были сыграны в трех квалификационных группах.

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Результаты всех матчей дня:

Группа D: Грузия — Сербия — 1:3 (Катчарава, 6 — Тадич, 45 (с пенальти), Митрович, 64, Гачинович, 86); Австрия — Молдова — 2:0 (Сабитцер, 75, Гарник, 90); Ирландия — Уэльс — 0:0.

Группа G: Италия — Албания — 2:0 (Де Росси, 12 (с пенальти), Иммобиле, 71); Лихтенштейн — Македония — 0:3 (Николов, 43, Несторовски, 68, 73); Испания — Израиль — 4:1 (Силва, 13, Витоло, 45, Коста, 51, Иско, 88 — Рафаэлов, 76).

Группа I Турция — Финляндия — 2:0 (Тосун, 9, 13); Хорватия — Украина — 1:0 (Калинич, 38); Косово — Исландия — 1:2 (Нухиу, 52 — Сигурдарсон, 25, Сигурдссон, 35 (с пенальти)).

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Хорваты набрали после победы над украинцами 13 очков и лидируют в группе. Команда Исландии с 10 очками вышла на второе место, отодвинув сборную Украины (8 очков) на третью строчку.