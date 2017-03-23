Полиция Хорватии готовится к беспорядкам на матче с Украиной - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Полиция Загреба располагает информацией о готовящихся провокациях и беспорядках на матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу Хорватия-Украина в пятницу и готовится предотвратить возможные инциденты, передает новостной портал Index.hr.

"Инспекция МВД в среду в нескольких хорватских городах провела осмотр помещений объединений болельщиков в поисках пиротехнических средств, которые не удалось обнаружить. Акция проведена в десятке городов, целью инспекторов были штаб-квартиры BBB (фанатов "Динамо" Загреб), сплитской "Торциды", "Армады" из Риеки и других фанатских групп", — сообщил портал.

Безопасность на стадионе "Максимир" и вокруг вечером в пятницу будут обеспечивать несколько сотен полицейских. Правоохранительные органы также проконтролируют нахождение на заявленных адресах 149 граждан, которым за злостное хулиганство судом было запрещено посещение футбольных матчей.

Министр внутренних дел республики Влахо Орепич высказал надежду, что встреча с командой Украины пройдет мирно, для чего, как он сказал, полиция провела ряд оперативных мероприятий.

Ранее ряд хорватских СМИ сообщили, что по информации из фанатских кругов в пятницу готовятся крупные беспорядки с целью прервать встречу и тем самым "выразить неудовлетворение деятельностью Футбольного союза Хорватии".