Хорватия - Украина. Гол Калинича

Национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии.

Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.

Смотрите также: ЧМ-2018. Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

Хорваты набрали после победы над украинцами 13 очков и лидируют в таблице группы после пяти туров. Команда Исландии с 10 очками вышла на второе место, отодвинув сборную Украины (8 очков) на третью строчку.