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    Хорватия - Украина. Гол Калинича

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    Встреча группы "I", прошедшая в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в поединке забил Никола Калинич на 38-й минуте. После пяти туров в активе сборной Украины 8 очков.
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    Национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии.

    Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.

    Смотрите также: ЧМ-2018. Подготовка Национальной сборной Украины к матчу против Хорватии

    Хорваты набрали после победы над украинцами 13 очков и лидируют в таблице группы после пяти туров. Команда Исландии с 10 очками вышла на второе место, отодвинув сборную Украины (8 очков) на третью строчку. 

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