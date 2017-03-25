Полиция Загреба задержала украинских фанов за акцию под посольством РФ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Полиция Загреба задержала около 10 футбольных болельщиков из Украины, которые устроили акцию под посольством России, сообщил один из участников митинга Максим Кицюк.
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"Сейчас будет экскурсион по участкам (полицейским — Ред.) Загреба. Крым — Украина!" — написал он в Facebook вскоре после задержания.
В ходе своей акции фаны развернули флаги Украины с надписью "Севастополь".
Позже Кицюк написал: "Свобода! Автозаком на Максимир (стадион, на котором прошел матч сборных Хорватии и Украины — Ред.)".
Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.