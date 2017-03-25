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    Полиция Загреба задержала украинских фанов за акцию под посольством РФ

    (обновлено: )6730
    В ходе акции футбольные болельщики развернули флаги Украины с надписью "Севастополь" под посольством Российской Федерации в столице Хорватии Загребе.
    Акция украинских футбольных болельщиков под посольством РФ в Хорватии
    Facebook Максима Кицюка

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Полиция Загреба задержала около 10 футбольных болельщиков из Украины, которые устроили акцию под посольством России, сообщил один из участников митинга Максим Кицюк.

    Смотрите также: Хорватия — Украина. Гол Калинича

    "Сейчас будет экскурсион по участкам (полицейским — Ред.) Загреба. Крым — Украина!" — написал он в Facebook вскоре после задержания.

    Facebook Максима Кицюка
    Акция украинских футбольных болельщиков под посольством РФ в Хорватии

    В ходе своей акции фаны развернули флаги Украины с надписью "Севастополь". 

    Позже Кицюк написал: "Свобода! Автозаком на Максимир (стадион, на котором прошел матч сборных Хорватии и Украины — Ред.)". 

    Facebook Максима Кицюка
    Акция украинских футбольных болельщиков под посольством РФ в Хорватии

    Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.

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