Полиция Загреба задержала украинских фанов за акцию под посольством РФ

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Полиция Загреба задержала около 10 футбольных болельщиков из Украины, которые устроили акцию под посольством России, сообщил один из участников митинга Максим Кицюк.

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"Сейчас будет экскурсион по участкам (полицейским — Ред.) Загреба. Крым — Украина!" — написал он в Facebook вскоре после задержания.

Facebook Максима Кицюка Акция украинских футбольных болельщиков под посольством РФ в Хорватии

В ходе своей акции фаны развернули флаги Украины с надписью "Севастополь".

Позже Кицюк написал: "Свобода! Автозаком на Максимир (стадион, на котором прошел матч сборных Хорватии и Украины — Ред.)".

Facebook Максима Кицюка Акция украинских футбольных болельщиков под посольством РФ в Хорватии

Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.