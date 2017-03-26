Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в отборе ЧМ-2018

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Команда Португалии по футболу нанесла поражение сборной Венгрии в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.

Субботняя игра группы В, прошедшая в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль оформил Криштиану Роналду (36-я и 65-я минуты), еще один гол забил Андре Мигел Валенте Силва (32).

Португальцы набрали 12 очков и занимают в группе второе место, отставая на три балла от сборной Швейцарии. Венгры с семью очками идут третьими. Следующую игру в рамках отборочного цикла ЧМ-2018 сборная Португалии проведет на выезде 9 июня против команды Латвии. Венгры в этот же день проведут гостевую игру против сборной Андорры.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.