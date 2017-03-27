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    Гол Мартина принес сборной Шотландии победу над словенцами в отборе ЧМ-2018

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    Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Глазго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин.
    Футбол
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Команда Шотландии по футболу на последних минутах обыграла сборную Словении в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

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    Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Глазго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин.

    Шотландцы набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в группе. У сборной Словении, идущей на третьем месте, 8 балло.

    В еще одном матче пятого тура команда Мальты дома уступила сборной Словакии – 1:3. Победа позволила словакам набрать 9 очков и выйти на второе место в группе, в которой лидирует сборная Англии (13 очков).

    Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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