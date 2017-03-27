Гол Мартина принес сборной Шотландии победу над словенцами в отборе ЧМ-2018

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Команда Шотландии по футболу на последних минутах обыграла сборную Словении в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Глазго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин.

Шотландцы набрали 7 очков и поднялись на четвертое место в группе. У сборной Словении, идущей на третьем месте, 8 балло.

В еще одном матче пятого тура команда Мальты дома уступила сборной Словакии – 1:3. Победа позволила словакам набрать 9 очков и выйти на второе место в группе, в которой лидирует сборная Англии (13 очков).

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.