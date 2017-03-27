Сборная Польши обыграла команду Черногории в матче отбора ЧМ-2018

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Сборная Польши по футболу обыграла команду Черногории в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Встреча группы Е, прошедшая в воскресенье в Подгорице, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Роберт Левандовский (на 40-й минуте) и Лукаш Пишчек (82). У команды Черногории на 63-й минуте отличился Стефан Мугоша.

В другом матче группы сборная Румынии на своем поле сыграла вничью с датчанами – 0:0.

Сборная Польши набрала 13 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице группы E, опережая ближайших преследователей – команды Черногории и Дании – на 6 очков.

В группе C футболисты сборной Северной Ирландии оказались сильнее команды Норвегии – 2:0. Североирландцы набрали 10 очков и отстают от лидирующей в группе команды Германии на 5 баллов.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.