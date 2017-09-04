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    Спорт

    Сборная Бельгии победила греков и первой среди команд Европы вышла на ЧМ-2018

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    Встреча группы H, прошедшая в воскресенье в Пирее, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Ян Вертонген (70-я минута) и Ромелу Лукаку (75-я), у греков отличился Зека (73-я).
    Игроки сборной Бельгии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Сборная Бельгии по футболу нанесла поражение команде Греции и первой среди европейских команд завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года.

    Матч сборных Украины и Турции в Харькове
    ФФУ
    Дубль Ярмоленко в ворота турок вывел Украину в лидеры отборочной группы ЧМ-2018

    Встреча группы H, прошедшая в воскресенье в Пирее, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Ян Вертонген (70-я минута) и Ромелу Лукаку (75-я), у греков отличился Зека (73-я).

    Бельгийцы набрали 22 очка, которые гарантировали команде первое место в группе, и вышли на российский чемпионат мира.

    Ранее в Загребе на стадионе "Максимир" состоялся матч группы I в отборе на ЧМ-2018 с участием соперников сборной Украины — команд Хорватии и Косово. Хорватская сборная добыла трудную победу со счетом 1:0.  Примечательно, что победный гол в составе "клетчатых" забил игрок киевского "Динамо" Домагой Вида.  

    Победа дала возможность сборной Хорватии вновь возглавить отборочную группу, имея 16 очков. У украинской сборной, которая одержала победу над командой Турции (2:0), вторая позиция.

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