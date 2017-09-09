Путин рассказал, как проходит подготовка к ЧМ-2018

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Россия предпримет все необходимые усилия для того, чтобы качественно и в срок подготовиться к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году: все работы выполняются по графику и обеспечены финаснированием, заявил президент РФ Владимир Путин.

В субботу в Москве на официальной церемонии был дан старт кубка чемпионата мира по странам мира. Трофей посетит более 50 стран, а больше всего остановок сделает в России. За 123 дня кубок преодолеет 26 тысяч километров и побывает в 24 городах Российской Федерации. В торжественной церемонии в "Лужниках" приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

"Все идет по графику, все обеспечено финансированием", — заявил Путин на встрече с Инфантино.

По словам президента, Россия будет предпринимать "все необходимые усилия для того, чтобы все было сделано в срок и с должным качеством".

"Очень рассчитываю на то, что и ваши специалисты, которые следят за этой работой, будут дальше сопровождать (эту работу), и мы вместе доведем подготовку чемпионата до ожидаемого финиша", — добавил Путин.

Путин, который перед этим вместе с Инфантино осмотрел реконструированный стадион "Лужники" и понаблюдал за тренировками юных футболистов, обратил внимание главы ФИФА на то, как российские "молодые спортсмены – будущие чемпионы" воспринимают начало подготовки к чемпионату.

"Вы совершенно точно сказали, что Кубок имеет магическое какое-то значение, магическое качество", — сказал Путин, обращаясь к Инфантино.

"Конечно же, стадион "Лужники", на котором мы сейчас находимся, а также другие арены, за которыми наши специалисты, в том числе, следят, — это символ не только профессионализма и эффективности России, но это еще и выражение ее души и страсти", — сказал, в свою очередь, Инфантино.

Глава ФИФА отметил, что на этом стадионе "невероятно позитивная энергетика".

"И игроки, которые будут здесь играть, которые будут на этом стадионе проводить матчи, — не знаю, будут ли у них дрожать коленки, но вполне возможно, что да. Им нужно будет хорошо к этому подготовиться", — добавил он.

Касаясь подготовки России к чемпионату мира по футболу, Инфантино очень позитивно оценил достигнутые результаты: "Мне было очень приятно услышать сегодня ваши слова о ходе подготовки и, действительно, этот процесс проходит крайне замечательно. И результаты, которые мы видим не только на четырех стадионах, которые уже были закончены, но и на других аренах — там работы тоже подходят к концу — эти результаты замечательны".

Он подчеркнул, что с нетерпением ждет чемпионата мира по футболу. "С нашей стороны, готов сказать, что мы крайне удовлетворены ходом работ, которые сейчас осуществляются", — отметил еще раз глава ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Финал турнира будет проведен на стадионе "Лужники", реконструированном к предстоящему турниру.