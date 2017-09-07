РФ пока не планирует контактов в "нормандском формате" - помощник Путина

КИЕВ 7 сен — РИА Новости Украина. Россия пока не планирует контактов в "нормандском формате", учитывая предложение по миротворцам, однако не исключает их в будущем, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока в этой связи не планируется, но не исключаю, что они могут быть", — ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах Восточного экономического форума.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.