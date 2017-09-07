наверх
07.09.201706:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    РФ пока не планирует контактов в "нормандском формате" - помощник Путина

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (43)

    (обновлено: )37
    По словам Юрия Ушакова, не исключено, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате" могут быть. Он отметил, что сейчас на повестке дня вопрос о миротворцах.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 7 сен — РИА Новости Украина. Россия пока не планирует контактов в "нормандском формате", учитывая предложение по миротворцам, однако не исключает их в будущем, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Введение миротворцев на Донбасс: кто выиграет, кто проиграет?

    "Пока в этой связи не планируется, но не исключаю, что они могут быть", — ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах Восточного экономического форума.

    Читайте также: "Российская агрессия" для внутриполитического употребления

    Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

    Читайте также: Тариф на русский. Новые законодательные инициативы Киева

    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Партия регионов. Архивное фото
    Горячая осень 2017: новый политсезон