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    Россия

    Путин: РФ не признает ядерный статус КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (657)

    (обновлено: )20310
    Президент России также отметил, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии.
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
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    "Разумеется, в ходе переговоров значительное внимание было уделено положению дел на Корейском полуострове. Продолжили начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию – мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в рамках ВЭФ.

    Именно по этому, добавил президент России, Москва поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, в котором решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. И на экстренном заседании Совбеза 4 сентября также решительно осудили проведение Северной Кореей испытание ядерного взрывного устройства, напомнил он.

    КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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