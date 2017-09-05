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    Россия

    Путин: нелепо ставить Россию в один санкционный ряд с КНДР

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (543)

    (обновлено: )12630
    Глава российского государства убежден, что Россия должна усилить влияние на КНДР, учитывая, что недавно был принят санкционный закон, где Россия фигурирует наравне с КНДР.
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Нелепо ставить Россию в один санкционный список с КНДР и Ираном, а потом просить объединиться в вопросе санкций в отношении Пхеньяна.

    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard
    Закон о санкциях - опасная антииранская политика Америки

    "Это, конечно, нелепо — ставить нас в один список с Северной Кореей, а потом простить помочь в санкционных упражнениях против Северной Кореи", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как можно оценивать заявления западных стран о том, что Россия должна усилить влияние на КНДР, учитывая, что недавно был принят санкционный закон, где Россия фигурирует наравне с КНДР.

    По словам Путина, "это делают люди, которые путают Австрию с Австралией, а потом идут к своему президенту и говорят, а теперь давайте уговорим Россию, чтобы она ужесточила санкции".

    "Мы не собираемся дуть губы, обижаться на кого-то и хихикать на этот счет", — сказал глава российского государства.

    Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

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