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    Россия

    РФ не будет просить США отменить санкции - посол России

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    США - Россия: санкции преткновения (516)

    (обновлено: )19650
    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов добавил, что "выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю".
    Анатолий Антонов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. РФ не будет просить США отменить санкции, но без этого невозможно выстроить эффективное сотрудничество, заявил новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идет о недружественном поведении в отношении нашей страны", — заявил Антонов в интервью газете "Коммерсант".

    По его словам, "как бы то ни было, очевидно, что выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю".

    "Мяч в данном случае на стороне Вашингтона", — добавил высокопоставленный дипломат.

    Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

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