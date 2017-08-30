РФ не будет просить США отменить санкции - посол России

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. РФ не будет просить США отменить санкции, но без этого невозможно выстроить эффективное сотрудничество, заявил новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать. Хотя очевидно, что речь идет о недружественном поведении в отношении нашей страны", — заявил Антонов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "как бы то ни было, очевидно, что выстраивать эффективное сотрудничество Россия и США смогут, только когда в диалоге перестанут использоваться инструменты давления, не останется места шантажу и попыткам навязывать свою волю".

"Мяч в данном случае на стороне Вашингтона", — добавил высокопоставленный дипломат.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".