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    В МИД ФРГ высказались за поэтапное снятие санкций с России

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    США - Россия: санкции преткновения (511)

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    По словам министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, было бы разумным странам ЕС быть готовыми "в случае установления настоящего перемирия и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще".
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил за поэтапное снятие санкций с России по мере выполнения ею Минских соглашений. Об этом он заявил 27 августа, отвечая на вопросы граждан в рамках Дня открытых дверей правительства, передает "Укринформ".

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    "Если санкции постепенно вводились, почему они не могут быть сняты постепенно, если Россия будет делать определенные вещи", — отметил Габриэль. Он также признал, что "очень симпатизирует" выходу из соглашения, которое заключили главы государств и правительств ЕС о снятии санкций с РФ только в случае полного выполнения Минских соглашений.

    "Я думаю, что это нереалистично. Разумнее было бы быть готовыми в случае установления настоящего перемирия (которое идет первым пунктом соглашений) и отвода оружия снять первую часть санкций, потом посмотреть, что еще можно сделать и снять еще", — считает министр. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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