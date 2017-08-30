Савченко: ЕС может ввести санкции против Украины

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Европейский Союз может ввести санкции против Украины, считает внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Наверное нельзя отрицать такой возможности. Они явно не могут быть такими же, как против России — страны агрессора, но могут быть введены вот за что: за невыполнение реформ, например. Потому что есть у наших западных партнеров вопросы о том, что было сделано за одолженные средства МВФ", — заявила нардеп в эфире телеканала NewsOne.

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В то же время Савченко подчеркнула, что санкции могут быть, но в данный момент "политически это не к месту".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. Это заявление вызвало негативную реакцию в украинском политикуме.