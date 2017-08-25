США ввели новые санкции против Венесуэлы

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. Об этом говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

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"Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы", — заявила Сандерс.

Она повторила, что США не приемлют созыва Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента — Национальной ассамблеи.

"В попытке продлить свое существование диктатура (президента Николаса) Мадуро награждает и обогащает коррумпированных чиновников в службах безопасности… Экономическая некомпетентность Мадуро и масштабное разворовывание богатства страны приблизили страну к дефолту, как никогда раньше. Чиновники прибегают к скрытым финансовым схемам и распродают активы страны по бросовым ценам", — заявила Сандерс.

По ее словам, министерство финансов США введет 30-дневный период на реализацию санкций американскими финансовыми институтами. "Это касается реализации (санкций) в течение 30-дневного периода, финансирования большей части коммерческой торговли, включая экспорт-импорт нефти, транзакций, включающих Citgo (принадлежащая Венесуэле энергокомпания в США — ред.), работу с существующим долгом Венесуэлы и финансирование гуманитарной продукции для Венесуэлы", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции в отношении еще одной группы венесуэльских чиновников, связанных с президентом страны Николасом Мадуро.