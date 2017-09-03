Меркель и Макрон высказались за ужесточение санкций ЕС против КНДР

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказались за ужесточение санкций со стороны ЕС против КНДР после очередных ядерных испытаний, заявили в воскресенье в пресс-службе кабмина ФРГ.

"Оба (Меркель и Макрон – ред.) решительно осуждают новейшие ядерные испытания в Северной Корее. Эта последняя провокация власти в Пхеньяне достигла нового качества… Канцлер и президент высказались за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи", — говорится в распространенном заявлении.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.