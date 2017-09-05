КНДР проводит ядерные испытания, чтобы не повторить судьбу Сирии - политолог

КИЕВ, 5 сен — РАИ Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, Совет Безопасности ООН созывал экстренное заседание после того, как накануне Пхеньян провел испытание водородной бомбы, самой мощной в своей истории. Водородный боезаряд, пригодный для установки на управляемую межконтинентальную баллистическую ракету. Примечательно, что на прошлой неделе Совбез ООН тоже срочно собирался после того как КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты — теперь уже средней дальности.

О ядерных испытаниях Северной Кореи высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

"Корейская культура, что на Севере, что на Юге ориентирована на утверждение собственной суверенности. Несмотря на то, что есть зависимость Сеула от Вашингтона, и значительное влияние оказывает Пекин на Пхеньян, но ни Пхеньян Пекину, ни Сеул Вашингтону не приходятся марионетками. Корейский менталитет даже в самых сложных условиях, в которые они попали с 50-голов после разделения страны, является менталитетом сувернистов. Они в любой ситуации ищет возможность утвердить свой суверенитет. Возможно, заметное ускорение разработки ракетно-ядерного оружия, которое наблюдается с 2011 по 2017 год, в КНДР — это реакция севернокорейского руководства на ту ситуацию, которая сложилась вокруг Ливии и Сирии. То есть возможно, что правящий класс Северной Кореи таким способом пытается исключить попытки смены режима, как это произошло в Ливии, и как чуть не произошло в Сирии", — заявил политолог.