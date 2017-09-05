Надо выяснить, кто помог КНДР развить ракетный потенциал - Ельченко

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал выяснить, благодаря кому власти КНДР смогли развить свой ракетный потенциал.

"Мы в контексте новой резолюции будем выступать, что Совет безопасности ООН должен инициировать какое-то новое расследование того, благодаря каким странам Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал", – сказал Ельченко в комментарии Радио Свобода.

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При этом дипломат отметил, что в Совбезе ООН нет официальных претензий к Киеву, также не обсуждается статья The New York Times о связи вероятного успеха КНДР в испытании межконтинентальных баллистических ракет и Украины.

"Мы обсуждали этот вопрос со своими коллегами в Совете безопасности. Они считают, что это регулярная "утка", никто официальных обвинений в адрес Украины не высказывал – все исходят из того, что это не подтверждено", – подчеркнул он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если информация о поставках Киевом оружия и военных технологий в Северную Корею подтвердится, Украину ждут "санкции и катастрофа". Она также обвинила в непрофессионализме президента и премьера Украины.

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Официальный Киев ранее уже опроверг информацию о поставках в КНДР двигателей, назвав ее провокацией.