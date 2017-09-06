Путин о ситуации вокруг КНДР: не стоит загонять Пхеньян в угол

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации вокруг КНДР не стоит поддаваться эмоциям и загонять Пхеньян в угол, решить проблемы одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности.

"В то же время понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас, как никогда, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности", — сказал Путин.

По его словам, "без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно".

"А если быть более точным, я считаю, невозможно вообще", — подчеркнул президента РФ.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.