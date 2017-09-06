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    Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе 5 сентября

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    Исландия - Украина: пан или пропал (11)

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    Сборная Испании разгромила Лихтенштейн со счетом 8:0, а сборная Украины на выезде проиграла Исландии - 0:2.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 5 сентября, в Европе состоялось очередные девять матчей квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года. Поединки были сыграны в группах D, G и I.

    Матч отбора на ЧМ-2018 между сборными Исландии и Украины
    Федерация футбола Украины
    Исландия vs Украина. Видео голов

    В важном для сборной Украины матче против команды Исландии подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение со счетом 2:0. 

    Результаты матчей, сыгранных 5 сентября в Европе:

    Группа D: Австрия — Грузия — 1:1 (Шауб, 43 — Гвилия, 8); Ирландия — Сербия — 0:1 (Коларов, 55); Молдова — Уэльс — 0:2 (Робсон-Кану, 80, Рэмзи, 90).

    Группа G: Македония — Албания — 1:1 (Трайковски, 78 (с пенальти) — Роши, 53); Италия — Израиль — 1:0 (Иммобиле, 53); Лихтенштейн — Испания — 0:8 (Рамос, 3, Мората, 15, 54, Иско, 16, Силва, 39, Аспас, 51, 62, Гоппель, 89 (автогол)).

     Читайте также: Исландия — Украина: победа любой ценой

    Группа I: Исландия — Украина — 2:0 (Сигурдссон, 47, 66); Косово — Финляндия — 0:1 (Пукки, 83); Турция — Хорватия — 1:0 (Тосун, 75).

    Два последних матча отборочного турнира сборная Украины сыграет 6 и 9 октября против Косова и Хорватии соответственно. 

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