Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе 5 сентября

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 5 сентября, в Европе состоялось очередные девять матчей квалификационного турнира на чемпионат мира 2018 года. Поединки были сыграны в группах D, G и I.

В важном для сборной Украины матче против команды Исландии подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение со счетом 2:0.

Результаты матчей, сыгранных 5 сентября в Европе:

Группа D: Австрия — Грузия — 1:1 (Шауб, 43 — Гвилия, 8); Ирландия — Сербия — 0:1 (Коларов, 55); Молдова — Уэльс — 0:2 (Робсон-Кану, 80, Рэмзи, 90).

Группа G: Македония — Албания — 1:1 (Трайковски, 78 (с пенальти) — Роши, 53); Италия — Израиль — 1:0 (Иммобиле, 53); Лихтенштейн — Испания — 0:8 (Рамос, 3, Мората, 15, 54, Иско, 16, Силва, 39, Аспас, 51, 62, Гоппель, 89 (автогол)).

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Группа I: Исландия — Украина — 2:0 (Сигурдссон, 47, 66); Косово — Финляндия — 0:1 (Пукки, 83); Турция — Хорватия — 1:0 (Тосун, 75).

Два последних матча отборочного турнира сборная Украины сыграет 6 и 9 октября против Косова и Хорватии соответственно.