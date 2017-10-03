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    Шевченко о матчах отбора на ЧМ. Нас интересует только первое место

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    Как заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчами отбора ЧМ-2018, у сборной три новичка — Марлос, Лукьянчук и Пердута.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Украину в матчах отборочного утра на Чемпионат мира по футболу интересуют только первые места.

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    Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчами отбора ЧМ-2018 против Косово и Хорватии.

    "У нас три новичка — Марлос, Лукьянчук и Пердута. Все довольны. Они начинают с нами подготовку к предстоящим играм. Матчи будут для нас очень важными. Надеюсь, мы сможем их выиграть. Нас интересует только первое место", — сазал Шевченко.

    "Для меня первый финал — это наша игра с Косово. У нас будет два финала, и первый — это с Косово. Настрой и на первую, и на вторую игры должен быть очень высоким. Надеюсь, все это поймут. Если не поймут, то буду требовать от них это еще больше. Сбор в Харькове? Тут рядом поле, условия отличные и закрытые от посторонних глаз. Тем не менее, мы тут открыты для журналистов. Пожалуйста, приезжайте и пишите о нас. Мы ведь национальная команда, мы не можем прятаться от своих болельщиков", — цитирует Шевченко Sport Arena

    Напомним, сборная Украины сыграет два последних матча в группе отбора ЧМ-2018 — на выезде против Косово (6 октября) и дома с Хорватией (9 октября).

    Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник Марлос получил вызов в сборную Украины по футболу. Он получил украинское гражданство.

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